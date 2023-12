Sequestrati oltre 170 chili di fuochi d'artificio, una denuncia

Oltre 170 chili di materiale esplodente e prodotti esplosivi di genere pirotecnico sono stati sequestrati dalla Polizia nell'ambito dei servizi straordinari disposti dal questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla Procura diretta da Mario Spagnuolo, per il contrasto della diffusione di artifizi pirotecnici in vista delle prossime festività.

Personale della Squadra mobile con la collaborazione del Nucleo cinofili Artificieri della Questura di Vibo Valentia, ha anche denunciato una donna per avere detenuto materiale esplodente senza licenza. In particolare, nel corso di una perquisizione nell'abitazione della donna, sono stati trovati decine di confezioni di materiale esplodente e prodotti esplosivi di genere pirotecnico. Il materiale, in considerazione anche della sua quantità, era detenuto, secondo la Polizia, in violazione delle più elementari normative di prudenza e sicurezza. Infatti i prodotti erano custoditi all'interno di un appartamento che si trova in un palazzo composto da numerose unità abitative e in zona residenziale.





