Polizia sequestra un chilo di cocaina a Crotone, 2 arresti

Ad un mese dall'operazione Acquabona, che ha consentito alla Squadra mobile di Crotone di incidere significativamente nell'attività di spaccio della più fiorente piazza cittadina, con l'esecuzione, il 16 novembre scorso, di 12 misure cautelari, un altro risultato è stato conseguito nel medesimo quartiere, con il sequestro di circa un chilo di cocaina e l'arresto di due persone.

Gli investigatori della Mobile, con l'ausilio di personale delle volanti, hanno controllato l'abitazione di un soggetto di 30 anni, già noto per fatti specifici, dopo aver notato movimenti sospetti. Gli agenti, nell'entrare nell'appartamento per effettuare una perquisizione, hanno bloccato una donna di 27 anni, convivente dell'uomo, che ha cercato di allontanarsi, portando con se una busta di plastica con addobbi natalizi.

Proprio sotto gli addobbi sono stati trovati tre involucri contenenti complessivamente 935 grammi di cocaina, nonché un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il materiale è stato sequestrato e i due sono stati arrestati. L'uomo è stato associato alla Casa circondariale, mentre la donna è stata collocata nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.



