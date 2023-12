Confartigianato Calabria,per Natale stimata spesa 720milioni

E' stimata in circa 720 milioni di euro la spesa natalizia delle famiglie calabresi intercettabile dalle imprese artigiane che sono 8mila (con 18mila addetti), operanti in 47 settori e in grado di offrire prodotti e servizi di qualità. Anche per questo, riporta una nota di Confartigianato Calabria, torna la campagna "Acquistiamo Locale" mirata a sensibilizzare i consumatori comprare per fare i regali prodotti artigianali del proprio territorio.

Nella regione - secondo i dati contenuti nel report dell'Osservatorio Mpi di Confartigianato Imprese Calabria che si concentra su "Bellezza, tradizione e innovazione: il valore artigiano del regalo" - Babbo Natale è meno fortunato con prezzi della slitta che crescono di più (+5,1%) della media nazionale (+4,8%). I prezzi più alti a livello provinciale si osservano a Cosenza (+6%),quinta provincia della classifica nazionale. In chiave provinciale 270 milioni di euro di spesa riguardano la provincia di Cosenza; 197 milioni a Reggio Calabria, 133 a Catanzaro, 62 a Crotone e 57 a Vibo Valentia.

"Da diversi anni nel periodo natalizio lanciamo la campagna 'Acquistiamo Locale' per sensibilizzare i consumatori ad acquistare prodotti artigianali del proprio territorio - fanno sapere da Confartigianato Imprese Calabria - con l'obiettivo di valorizzare il lavoro delle imprese rappresentando la scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità.

Scegliere prodotti e servizi realizzati da imprese artigiane e micro piccole imprese locali vuol dire sostenere non solo l'imprenditore e i suoi dipendenti, e quindi le loro famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della cultura cristallizzata nel sapere artigiano nonché al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali che il gettito fiscale necessario per sostenere il sistema di welfare".



