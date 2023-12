Si avvicina a casa della ex nonostante il divieto, arrestato

Era sottoposto al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna, ma si è ugualmente presentato sotto casa della donna. Per questo, un 32enne è stato arrestato da personale delle Volanti della Questura di Reggio Calabria.

Gli agenti sono intervenuti dopo che la donna ha chiesto aiuto alla Polizia, preoccupata per la presenza dell'uomo nei pressi della sua abitazione. Quindi hanno individuato l'uomo notandolo nell'atto di rivolgere gesti alla donna, che era al balcone in attesa della Polizia, invitandola a rispondere alle chiamate che lui le stava facendo al telefono, disattendendo al divieto di avvicinamento.

I poliziotti hanno quindi arrestato l'uomo in flagranza di reato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, lo hanno portato in carcere.



