Tenta di entrare in casa della ex e la minaccia, arrestato

Ha tentato entrare con la forza nell'abitazione dell'ex compagna, minacciando di morte sia lei che i suoi familiari, ma è stato bloccato e arrestato per stalking dai carabinieri. E' accaduto a Caulonia, nel reggino.

L'intervento dei carabinieri ha evitato che l'uomo, un 38enne del posto, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, riuscisse nell'intento e arrivasse a compiere un gesto violento nella casa dove la donna vive con il loro figlio di 2 anni. L'uomo, dopo la separazione, già in passato si era reso protagonista di episodi simili.

L'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo che successivamente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione.



