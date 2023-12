Contro il caro scuola Comune calabrese vara lo 'zaino sospeso'

L'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio ha lanciato l'iniziativa dello "zaino sospeso" per combattere il caro vita e il caro scuola aiutando, allo stesso tempo, anche gli esercizi commerciali locali. A darne notizia sono stati il sindaco Giovanni Papasso e l'assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione Annamaria Bianchi.

"Si tratta - hanno spiegato Papasso e Bianchi - di un'iniziativa contro il caro vita e il caro scuola e si dividerà in due momenti. Il Comune metterà a disposizione la somma di 2.000 euro da dividere equamente tra i quattro istituti del territorio per l'acquisto di materiale di cancelleria/libri.

Inoltre saranno scelti alcuni punti di raccolta con delle ceste da installare nei plessi scolastici e individuati grazie alla scritta 'zaino sospeso' nei quali saranno posizionati dei contenitori dove chiunque potrà lasciare materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni), quaderni ed ulteriori strumenti ed ausili didattici da destinare ai ragazzi e alle famiglie più in difficoltà".

Gli operatori del Comune provvederanno a ritirare tutti gli articoli donati che poi verranno consegnati alle famiglie meno ambienti che mostreranno interesse a ricevere il materiale, ivi compresi i nuclei familiari già inseriti nel Programma "Lotta alla povertà".

L'iniziativa avrà inizio per le festività natalizie e durerà per l'intero mese di Gennaio 2024 così da soddisfare le esigenze degli studenti per un adeguato periodo di tempo.

"In chiusura - spiegano ancora Papasso e la Bianchi - vogliamo sottolineare che la misura è anche un piccolo segnale per il commercio cassanese: infatti i materiali saranno acquistati nelle cartolibrerie della zona a seconda di dove sono ubicati i plessi scolastici".



