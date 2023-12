Insediato a Catanzaro il nuovo comandante della Polizia locale

Ha preso servizio stamani il nuovo comandante della Polizia locale di Catanzaro Vincenzo Ruocco, accolto dal sindaco Nicola Fiorita e dall'assessore alla Polizia municipale e sicurezza Marinella Giordano per un breve colloquio.

"Siamo contenti che il nuovo comandate sia arrivato proprio oggi - ha detto Fiorita - a ridosso di uno di quei momenti che la collettività sente di più. Domani la sua prima uscita pubblica coinciderà con il rinnovo da parte del sindaco all'Immacolata. Il comandante prenderà pian piano contezza di tutte le risorse a sua disposizione e di tutte le esigenze. Nei prossimi giorni ci vedremo con più calma. Oggi è la seconda volta che parliamo. Da adesso inizia questo percorso che riteniamo molto importante perché il rilancio della polizia locale è un elemento significativo, caratterizzante della nostra esperienza amministrativa, ma soprattutto del rilancio della città".

Ruocco ha già visitato il comando della polizia locale. "Ho preso contezza di quello che è il comando - ha detto - un bel museo che non ho visto da altre parti, almeno nei posti in cui sono stato, pieno di cimeli e di moto".

Il neocomandante ha avuto prima di Catanzaro il comando della Polizia locale di Bardolino, in provincia di Verona. "Lascio una bella città per una bella città - ha detto -. A Bardolino lascio un giudizio di 3A: una amministrazione fantastica, degli agenti professionalmente preparati e degli amici su tutto il territorio. Non sono mai stato a Catanzaro. Sono venuto per il concorso e questi sono i primi giorni in città. Attendiamo e mettiamoci in moto. Al momento sono già operativo. Non vedo l'ora di iniziare, darò il massimo".



