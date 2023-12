Influenza, In Calabria segnali di rialzo dell'incidenza

"Le previsioni sull'andamento dell'epidemia stagionale di influenza danno segnali di rialzo nell'incidenza per cui è importante sottoporsi alla somministrazione del vaccino antinfluenzale". E' quanto afferma, in una nota, Giuseppe Furgiuele, presidente regionale della Società italiana di promozione della salute in relazione alla campagna vaccinale 2023-2024 che in Calabria si è aperta ai primi del mese di novembre.

"L'influenza è molto contagiosa - è detto in ua nota della delegazione calabrese della Sips - e la trasmissione del virus è infatti piuttosto veloce tra gli individui, si trasmette soprattutto per via aerea attraverso le particelle respiratorie che emettiamo quando parliamo, starnutiamo o tossiamo. La Circolare del Ministero della Salute raccomanda di effettuare la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti nella fascia di età 6 mesi-6 anni, alle persone di età maggiore o uguale a 6 anni e minore di 60 anni con malattie croniche, alle persone oltre 60 anni, alle donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo 'post partum', ai familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio, a coloro che svolgono professioni sanitarie e al personale delle forze dell'ordine. A tutte queste persone viene offerto gratuitamente".

Il vaccino antinfluenzale può essere erogato dai medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i centri vaccinali delle Aziende sanitarie provinciali della regione.

"A sostegno di una corretta somministrazione del vaccino - aggiunge Furgiuele - si evidenzia che i vaccini inducono lo sviluppo di anticorpi circa due settimane dopo la loro somministrazione (10-14 giorni secondo l'Ecdc) a tal fine idealmente la somministrazione del vaccino in queste settimane permetterebbe l'immunizzazione prima dell'arrivo delle festività periodo comunemente associato all'inizio della fase epidemica".





