Rubano pannelli in ferro recinzione depuratore, denunciati

Avevano rubato sei pannelli di rete in ferro che facevano parte della recinzione dell'area del depuratore comunale di Isola Capo Rizzuto. Due persone sono state individuate e denunciate dai carabinieri della Tenenza con l'accusa di furto.

I militari, intervenuti a seguito di una richiesta di intervento in località Mazzotta , nella struttura comunale oggetto di sequestro dal 2022, hanno verificato che poco prima qualcuno aveva rubato 6 pannelli di rete di ferro. I responsabili del furto, che si erano allontanati a bordo di un'utilitaria, sono stati successivamente rintracciati con il supporto del nucleo radiomobile della Compagnia di Crotone. I due, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. A bordo dell'auto è stata trovata la refurtiva.

I responsabili del furto hanno sostenuto di voler impiegare i pannelli per costruire una recinzione per animali randagi. Il materiale sarà restituito alla società che gestisce l'impianto di depurazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA