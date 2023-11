Autorizzata causa di beatificazione di monsignor Moietta

Il Vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, a conclusione dell'Assemblea ecclesiale diocesana, ha annunciato che la Santa sede ha concesso l'autorizzazione per l'avvio della causa di beatificazione e canonizzazione di monsignor Vittorio Moietta, ex vescovo di Nicastro, un tempo centro autonomo poi unificato con Sant'Eufemia Lamezia e Sambiase.

"Esaminata la vicenda - è scritto nella comunicazione ricevuta da monsignor Parisi - siamo lieti di informarla che da parte della Santa Sede nulla vieta che la Causa di beatificazione e canonizzazione di monsignor Vittorio Moietta venga effettuata".

La richiesta di avvio della causa di beatificazione e canonizzazione di monsignor Moietta, che morì nel 1963, era stata avanzata dall'attuale vescovo di Lamezia nello scorso mese di luglio.

"Ottenuto il nulla osta della Santa Sede - è detto in un comunicato dell'ufficio stampa del vescovo di Lamezia - viene costituito un apposito Tribunale diocesano, davanti al quale i testimoni sono chiamati a riferire fatti concreti sull'esercizio, ritenuto eroico, delle virtù cristiane, e cioè delle virtù teologali, fede, speranza e carità, e delle virtù cardinali, prudenza, giustizia, temperanza, fortezza, e delle altre specifiche del proprio stato di vita. Inoltre, si devono raccogliere tutti i documenti riguardanti il candidato. Da questo momento compete a monsignor Moietta il titolo di Servo di Dio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA