Tratto A2 chiuso temporaneamente per ribaltamento camion

E' chiuso temporaneamente il tatto autostradale dell A2 Mediterraneo tra gli svincoli di Morano e Campotenese, in direzione Nord, a causa del ribaltamento di un autocarro con perdita di carico di arance.

La chiusura del tratto autostradale si è resa necessaria per consentire la rimozione del carico disperso dopo il ribaltamento. Prevista in direzione nord l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sibari. Per i veicoli leggeri uscita allo svincolo di Campotenese.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e personale Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

E' stata riaperta, in direzione nord, la A2 "Autostrada del Mediterraneo", tra gli svincoli di Campotenese e Mormanno, nel comune di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, chiusa stamani per il ribaltamento di un camion con conseguente dispersione sulla carreggiata del carico di arance che trasportava. Lo rende noto l'Anas.

Permane il restringimento della corsia di marcia per consentire il completamento delle attività di pulizia del carico disperso.



