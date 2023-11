Presentato "Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore"

"Avvicinare la figura di Gioacchino da Fiore ad un pubblico sempre più ampio ed a chi non la conosce". Lo ha detto la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, presentando, nel corso di una conferenza stampa a Cosenza, nella sede della Provincia, di cui la stessa Succurro è presidente, la seconda edizione del "Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore".

La consegna del premio é in programma il 2 dicembre nell'Abbazia florense di San Giovanni in Fiore.

All'incontro ha partecipato, collegato in videoconferenza da Milano, il filosofo Andrea Tagliapietra.

Rosaria Succurro ha ricordato le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore "per diffondere e promuovere - ha detto - l'opera di Gioacchino da Fiore e per favorire la crescita turistica ed economica: gli eventi nelle scuole, a partire dalla primaria; i dibattiti con grandi filosofi contemporanei; il recupero, con una nuova ciclovia, del primo insediamento dei monaci florensi nel territorio silano; la ristrutturazione in corso dell'Abbazia florense ed alcuni progetti del Pnrr; varie pubblicazioni divulgative ed il premio a lui intitolato".

"È fondamentale - ha aggiunto la sindaca Succurro - spingere in ogni direzione perché Gioacchino sia sempre di più riferimento culturale e spirituale che ci permetta di vivere e raccontarci in modo migliore".".

Andrea Tagliapietra, da parte sua, ha sottolineato che "Gioacchino ha inventato la modernità attraverso le immagini del 'Liber Figurarum,', che esprimono una visione aperta del futuro comune nell'unità dell'uomo e della natura. Da qui la straordinaria contemporaneità dell'abbate, che potrebbe essere un alleato del movimento ambientalista creatosi attorno a Greta Thunberg".

"L'attualità del pensiero dell'abbate calabrese - ha detto ancora Tagliapietra - è sorprendente, specie davanti alla crisi internazionale, economica e ambientale del periodo".



