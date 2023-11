Scontro tra auto e camion nel catanzarese, morto 64enne

Un uomo di 64 anni originario di Filadelfia ha perso la vita stamane in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 89 che collega Cortale a Lamezia Terme.

Stando ai primi riscontri, effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 di Girifalco, l'auto condotta dalla vittima si è scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con un autocarro che transitava in direzione opposta. Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il conducente dell'autovettura che è stata travolta. L'impatto ha provocato il decesso del sessantaquattrenne.



