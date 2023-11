Investe uno scooter e fugge, denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Montebello Jonico hanno denunciato in stato di libertà un 57enne di Melito Porto Salvo residente a Reggio Calabria per omissione di soccorso dopo che, alla guida di un furgone, aveva investito uno scooter sul quale viaggiavano marito e moglie dandosi poi alla fuga.

L'incidente è avvenuto un mese fa sulla statale 106. A bordo dello scooter viaggiavano due coniugi di 69 e 66 anni che avevano riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Sul luogo dell'incidente, i militari avevano trovato un copricerchio che da accertamenti successivi è risultato in dotazione esclusiva a veicoli del tipo Ford Transit. Le indagini dei carabinieri di Montebello Jonico insieme a quelli della Stazione di Reggio Calabria Rione Modena, grazie all'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ed alle testimonianze dei presenti, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Le testimonianze, in particolare, hanno consentito agli inquirenti di orientare le indagini su un furgone di colore bianco del tipo Ford Transit il cui conducente, subito dopo aver urtato lo scooter, avrebbe proceduto a sorpassare un altro veicolo di colore scuro, non prestando soccorso né assistenza alle vittime. Contestualmente il passeggero del mezzo si sarebbe sporto dal finestrino quasi a verificare se vi fossero stati danni al proprio veicolo.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza, inoltre, hanno immortalato il mezzo commerciale privo di copricerchio della ruota anteriore destra e con alcuni danni alla carrozzeria compatibili con quelli da incidente. Accertamenti sulla targa del mezzo in questione e l'azione dei militari hanno così consentito di risalire al proprietario e all'effettivo utilizzatore del furgone poi denunciato.



