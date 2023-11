Filippo Demma direttore ad interim Museo Reggio Calabria

Filippo Demma è stato nominato direttore ad interim del Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria.

Demma, responsabile ad interim dal 2021 della Direzione regionale Musei Calabria, é dal 2020 il direttore del Parco archeologico di Sibari. Manterrà il suo incarico al museo di Reggio Calabria fino alla conclusione delle procedure concorsuali di selezione del nuovo direttore titolare.

"Archeologo classico di formazione - é detto in un comunicato - Demma ha studiato a Napoli, Roma e Berlino, tenendo successivamente corsi di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana all'università 'la Sapienza' e negli atenei di Cassino, Camerino e nella Scuola superiore meridionale di Napoli. Ha diretto campagne e interventi di scavo archeologico nell'Italia centrale e meridionale ed ha partecipato a campagne di scavo e ricognizione in Francia, Turchia ed Egitto. In servizio al Ministero della Cultura dal 2010, ha curato la tutela archeologica della provincia di Ascoli Piceno, della Penisola Sorrentina e dei Campi Flegrei a Napoli. Ha diretto i musei di Sora ed Ascoli Piceno, i Parchi archeologici di Cuma e Liternum ed il Parco archeologico Sommerso di Baia. Insegna inoltre Museografia nella Scuola di specializzazione in Archeologia dell'Università Statale di Torino."



