Ruote nella Storia di Aci a Reggio Calabria e su Aspromonte

Il viaggio di Ruote nella Storia ha toccato domenica 12 novembrepalcune località caratteristiche nella Provincia di Reggio Calabria. La manifestazione di ACI Storico, nata con l'egida di Automobile Club d'Italia, si è svolta in collaborazione con Automobile Club di Reggio Calabria, presieduto da Giuseppe Martorano e diretto da Giuseppina Danile, con un percorso a partire dal Comune di Cinquefrondi, passando per Taurianova e San Giorgio Morgeto.

"Siamo qui alla terza edizione di Ruote nella Storia - ha voluto ricordare la direttrice di AC Reggio Calabria - un momento di grande promozione del territorio per cui un ringraziamento particolare va ad ACI Storico perché riesce ad unire il motorismo degli appassionati e dei cultori delle auto d'epoca, alla promozione del turismo e del territorio".

Prima tappa dell'evento è stata Cinquefrondi che si trova ai confini della piana di Gioia Tauro e il suo territorio ricade in quello del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Poi Taurianova e San Giorgio Morgeto, anch'esso immerso nel Parco Nazionale dell'Aspromonte.

"Ringrazio chi ha partecipato anche se la giornata era un pò nuvolosa - ha detto il presidente di AC Reggio Calabria - un ringraziamento anche alla delegazione di Cinquefrondi per l'ottima organizzazione. C'è stato grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutti i presenti e anche per questo desidero ringraziare ACI che ci da la possibilità di promuovere il nostro splendido territorio insieme alle auto d'epoca".

Tra le oltre trenta vetture presenti, anche una Citroen AZ del 1985 un'Alfa Romeo Alfetta del 1984, una Fulvia Lancia del 1971 una Fiat 500 del 1967, una Lancia Appia Pininfarina.

La manifestazione motoristica-culturale torna il 19 novembre 2023 con AC Oristano e AC Udine.



