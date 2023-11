In fiamme l'auto di un giornalista in Calabria, non escluso dolo

In fiamme nella notte l'auto, una Volkswagen Polo, di proprietà del giornalista della Gazzetta del Sud Luigi Cristaldi, da tempo in uso al padre del cronista. L'incendio, di cui non si esclude la natura dolosa, è divampato intorno all'una della notte scorsa e le fiamme hanno completamente distrutto l"utilitaria che era parcheggiata in via Giovanni Amendola, sotto il palazzo dove Salvatore Cristaldi abita, in pieno centro di Cassano allo Ionio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini.



