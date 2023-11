In fiamme auto a Corigliano Rossano,non si esclude dolo

Un incendio, per il quale non si esclude la matrice dolosa, ha distrutto un'auto a Corigliano Rossano. Il rogo, l'ennesimo che si registra in città, si è verificato nella notte in via Nicola Misasi, una zona centralissima della frazione Scalo di Corigliano, nelle adiacenze della chiesa dell'Immacolata.

L'auto, una Seat Ibiza, era parcheggiata regolarmente sotto la palazzina dove risiede il proprietario che è incensurato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri del Reparto territoriale che hanno avviato le indagini.



