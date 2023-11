Tenta rapina con un coltello, individuato ed arrestato

Gli agenti delle volanti della Questura di Cosenza hanno arrestato l'autore di una tentata rapina compiuta nel centro della città. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che ha raccontato di essere stato avvicinato, mentre era stava entrando nel portone del palazzo in cui abita, da un soggetto armato di coltello che gli ha chiesto il denaro. La vittima è fuggita per le scale per raggiungere la propria abitazione fino a far desistere l'aggressore che si è allontanato.

Dai controlli effettuati nell'area circostante, gli agenti, grazie alla descrizione ricevuta dalla vittima, sono riusciti ad individuare e bloccare l'autore che è risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato un grosso coltello a punta.

L'uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata ed evasione e, su richiesta della Procura coordinata da Mario Spagnuolo, in sede di convalida veniva notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



