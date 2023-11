Sequestrate 2 discariche abusive in aree comunali a Melicucco

Due aree comunali diventate discariche abusive in aree comunali sono state sequestrate a Melicucco dai carabinieri che hanno denunciato quattro persone.

In particolare, a seguito di un controllo, in una parte dell'isola ecologica di contrada Petrara è stata rilevata la presenza di un' ingente quantità di rifiuti che strabordava dai cassoni utilizzati per il contenimento. Il materiale era adagiato a terra esposto agli agenti atmosferici e senza una copertura. Inoltre, è stato constatata la presenza di tracce liquide, prodotto del processo di decomposizione dei rifiuti umidi con la presenza di odori sgradevoli e la mancanza di griglie di scolo che ne consentivano il deflusso incontrollato verso i terreni circostanti. Successivamente i militari hanno sequestrato integralmente una seconda area di proprietà e diretta gestione del Comune di Melicucco sulla quale, sempre a diretto contatto con il terreno erano presenti e ammassati materiali di risulta, prodotti di scavo e demolizione, sanitari, parti di pneumatici, cassette portafrutta, materassi, vasi in plastica, sedie e bidoni in plastica, poliuretano espanso elastico, teli per la raccolta delle olive, sacchi di malta per intonaci, sfalci e potature provenienti dagli scarti della cura del verde pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA