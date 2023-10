Brignano a Catanzaro, verso il tutto esaurito

Si va verso il tutto esaurito per l'unica tappa in Calabria del nuovo tour teatrale di Enrico Brignano, in programma al "Politeama-Mario Foglietti" di Catanzaro, con doppia replica venerdì primo dicembre e sabato 2 dicembre, alle 21.

A suon di sold out in tutte le precedenti date, Brignano porterà nel capoluogo calabrese il suo spettacolo, prodotto da "Vivo Concerti", "Ma… diamoci del tu!", scritto con Manuela D'Angelo, la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi, .

Lo spettacolo è organizzato dalla "Show Net" di Ruggero Pegna, con la Fondazione Politeama, come "Grande evento" della stagione teatrale e di "Fatti di Musica", Festival del Miglior live d'autore. La vendita dei biglietti ancora disponibili prosegue su ticketone.it, in teatro e nei punti autorizzati.

"Con racconti e aneddoti intrisi d'ironia e, a tratti, da una vena sarcastica irresistibile, battute incalzanti e improvvisazioni - è detto in una nota degli organizzatori - Brignano porta il pubblico a ridere a crepapelle. Oltre due ore di divertimento puro grazie alla bravura e alla classe di un gigante del teatro comico italiano. In questo spettacolo l'ex allievo di Gigi Proietti si conferma indiscutibile maestro della comicità e del migliore teatro leggero italiano. Quello che arriverà a Catanzaro è un monologo mozzafiato, a tratti intervallato dalle apparizioni di surreali ballerini e musicisti e da altre trovate sceniche, capace di trascinare tutti in un clima d'allegria contagiosa".



