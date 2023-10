Giochi, a Gioiosa Ionica vinti 250 mila euro al 10eLotto

Calabria fortunata nelle estrazioni del 10eLotto dell'ultimo fine settimana. Con una giocata di appena 2 euro un fortunato scommettitore è riuscito a mettere a segno un colpaccio al 10eLotto vincendo 250 mila euro.

E' accaduto a Gioiosa Ionica, nella Locride.

La vincita è risultata la più alta di tutto il weekend in Italia grazie a nove numeri extra indovinati su nove in modalità frequente. Sempre al 10eLotto, ma questa volta in provincia di Cosenza è stata registrata un'altra vincita anche se di minore entità. A Cerchiara di Calabria infatti sono stati vinti altri 6.000 euro con sei numeri indovinati su sette in modalità frequente.



