Crolla solaio casa, donna ferita a Corigliano Rossano

Una donna é rimasta ferita in modo non grave a causa del crollo di un solaio dell'abitazione in cui lavorava come badante a Corigliano Rossano.

Il crollo si é verificato nel vano cucina della casa in cui la badante viveva insieme all'anziana che assisteva. Nel momento del cedimento la donna stava prendendo alcune medicine da somministrare all'anziana, rimasta illesa perché si trovava in un'altra stanza non interessata dal crollo. L' abitazione in cui si é verificato il cedimento é ubicata nel centro storico di Corigliano Rossano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano insieme al personale del 118, che ha soccorso la donna ferita e l'ha portata in ospedale.

Le sue condizioni, comunque, non destano alcuna preoccupazione.

I carabinieri del Reparto territoriale, giunti anche loro sul posto, hanno avviato indagini per accertare le cause del crollo, che sarebbe stato provocato, comunque, secondo quanto è emerso dalle prime verifiche, da un cedimento strutturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA