Avvocati arrestati, gip dispone i domiciliari per entrambi

Il gip di Catanzaro Chiara Esposito ha disposto la scarcerazione dell'avvocato Pierpaolo Greco disponendo i domiciliari, stessa misura adottata per l'avvocato Pasquale Barbieri - che già era sottoposto alla stessa misura - entrambi arrestati in flagranza di reato giovedì scorso dalla Guardia di finanza per concussione. Si è così conclusa l'udienza di convalida nel corso della quale i due legali hanno risposto al gip. Greco, in particolare, ha proclamato la sua innocenza dicendosi estraneo ai fatti contestati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA