Presidente Albania in Calabria, 'legami solidi con la regione'

Il presidente della Repubblica di Albania Bajram Begaj, in visita istituzionale in Calabria, ha incontrato a Catanzaro il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il capo dello Stato albanese, nella sua permanenza nella regione con il maggior numero di comunità di origine arbereshe in Italia, farà tappa in diversi comuni dove ancora resistono i riferimenti alla diaspora albanese. Ad accogliere Begaj, oltre al presidente Occhiuto, anche diversi sindaci accompagnati da donne negli abiti tradizionali.

"Ringrazio il presidente Occhiuto - ha detto Begaj - per l'accoglienza e per l'affetto che abbiamo ricevuto. L'Albania guarda all'Italia amica come porta di ingresso alla comunità europea. Abbiamo già un'ottima collaborazione politica ottima tra i due paesi e - ha aggiunto Bajram Begai - e l'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania. Ma assieme al presidente abbiamo pensato che deve essere la Calabria il nostro primo partner e per questo considereremo assieme le possibilità e le opportunità di scambi reciproci come è già accaduto con il collegamento aereo diretto Lamezia Terme -Tirana. Sono stati già mossi i primi passi e altri è auspicabile che ne seguiranno ad esempio anche in campo universitario". "La Calabria in Italia è la regione con più comunità arbereshe, 33 su 50, e questo - ha detto Occhiuto - deve indurci a diventare il ponte tra l'Albania e l'Europa". "Ci sono tantissime possibilità - ha aggiunto Occhiuto- di sviluppare rapporti di collaborazione reciprocamente utile sia per quanto attiene lo sviluppo economico che per quanto riguarda altri progetti di cui abbiamo già iniziato a parlare.Al presidente Begaj abbiamo chiesto - ha detto ancora il governatore - di farsi interprete presso il governo albanese delle possibilità di collaborazione che si possono realizzare tra il governo regionale calabrese e quello albanese".



