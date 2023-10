Musica, il duo Loccisano-De Carolis per l'Italia al Womex 2023

Il duo di chitarra battente "Loccisano-De Carolis" è stato selezionato per presentare il progetto dal titolo "Venti" all'interno del Womex, importante evento mondiale dedicato alla World Music. Un traguardo che porta i due artisti italiani Francesco Loccisano e Marcello De Carolis (calabrese il primo e lucano il secondo), unici a rappresentare l'Italia in questa ribalta internazionale con la presenza di oltre 3.000 delegati provenienti da tutto il mondo.

"Il progetto Loccisano-De Carolis è stato scelto - è detto in una nota - fra oltre mille proposte pervenute da tutto il mondo da quelli che vengono chiamati i '7 Samurai': esperti internazionali dall'alto profilo artistico, culturale e di esperienza nel settore. Lo showcase ufficiale si terrà il 27 ottobre, al DayCase Stage al Palexco a La Coruna, in Spagna dove il duo presenterà un 'Best Of' dei propri album con un focus speciale sul repertorio disponibile su 'Venti'. Un momento importante per ItalySona/Calabria Sona di Giuseppe Marasco, che ha curato la produzione, e tutto il movimento italiano della musica di matrice identitaria di qualità".

Il progetto 'Venti' di Francesco Loccisano e Marcello De Carolis parte dalla collaborazione nata grazie alla comune passione per la chitarra battente: uno strumento tradizionale dell'Italia meridionale con radici barocche. Di solito chiamata nella traduzione 'chitarra strimpellata', la chitarra battente si è evoluta principalmente come strumento di accompagnamento che fornisce il ritmo per danze comunitarie come la tarantella e la pizzica. "Al duo c'è voluto un po' di tempo - riporta ancora la nota - per capire come espandere le possibilità dello strumento, la sua struttura robusta sembrava scoraggiare melodie e assoli più complessi, ma la perseveranza è andata avanti e hanno sviluppato un metodo che ha suscitato un interesse tale da far nascere loro primo album: Venti (italysona 2020)".

Ogni anno in ottobre l'evento Womex ospita professionisti da oltre 90 Paesi, rendendo la piattaforma di networking leader per l'industria della musica mondiale. Womex ospita 7 palchi, circa 700 aziende espositrici, oltre 100 relatori, film e cinque giorni intensi di networking.



