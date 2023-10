E' stato espulso oggi, in esecuzione di un provvedimento firmato dal prefetto di Cosenza, Ousmam Sillah, 28enne gambiano sbarcato in Italia nel 2016. Dalle indagini risultava aver frequentato un campo dell'Isis in Libia ed era stato condannato dalla Corte di assise di Napoli a cinque anni di carcere per partecipazione all'organizzazione terroristica. Salgono così a 54 le persone espulse dall'Italia quest'anno; 712 dal 2015.



