Non pagano l'Imu, GdF segnala 368 evasori al Comune di Scalea

Il Comando provinciale di Cosenza della Guardia di finanza ha segnalato all'ufficio tributi del Comune di Scalea 368 persone, proprietarie di immobili nel centro del Cosentino utilizzati nel periodo estivo, che, secondo quanto é emerso dagli accertamenti delle fiamme gialle, non avrebbero pagato l'Imposta municipale unica (Imu) per un totale di 833 mila euro.

Gli accertamenti della Guardia di finanza hanno permesso di dimostrare che gli iscritti nell'anagrafe comunale non dimorassero né stabilmente, né abitualmente, a Scalea, dove avevano i loro immobili, utilizzati solo d'estate ma dichiarati come abitazioni principali, perdendo, di conseguenza, il diritto all'esonero dal pagamento dell'Imu.

I 368 presunti evasori segnalati al Comune sono 205 italiani e 163 stranieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA