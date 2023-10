Frana minaccia strada, comune di Verbicaro rischia isolamento

Il Comune di Verbicaro, piccolo borgo dell'Alto Tirreno cosentino, rischia l'isolamento a causa delle pessime condizioni in cui versa, ormai da anni, la Strada provinciale 5 che lo collega alla costa. Il dissesto idrogeologico, negli anni scorsi, ha spesso portato a frane sul tracciato dell'unico collegamento con il centro montano e gli interventi svolti non hanno mai risolto definitivamente il problema. Ora c'è timore per un tratto della provinciale prossimo alla parte "alta" dell'abitato e lungo il quale decine di metri di strada stanno letteralmente scomparendo a causa di un movimento franoso.

Con l'approssimarsi dei mesi invernali e delle eventuali forti piogge la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Un crollo definitivo isolerebbe il paesino, con gravi conseguenze per la popolazione, soprattutto in termini sanitari.

Nelle scorse ore, un pool di tecnici della Provincia di Cosenza ha effettuato un sopralluogo lungo la provinciale.

Secondo quanto riferisce il sindaco del Comune di Verbicaro Francesco Silvestri, si ipotizza un intervento in urgenza per mettere in sicurezza i punti che destano maggiore preoccupazione. Nel corso delle prossime sedute del consiglio provinciale, inoltre, dovrebbero essere stanziate le somme per finanziare interventi di ben altra portata e che possano risolvere definitivamente il problema.

"Interventi effettuati in passato sono stati eseguiti male - ha spiegato il primo cittadino - e ora, da un giorno all'altro, c'è il rischio di un crollo totale".



