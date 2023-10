Occhiuto, non punto a ruoli nazionali Fi, penso alla Calabria

"Non aspiro" a ruoli nazionali in Forza Italia: "ho fatto una scelta di vita, sono un dirigente nazionale di Fi e sono concentrato a governare questa bellissima regione e questo è il mio obiettivo primario. Poi darò anche una mano ad Antonio Tajani nel rilancio del partito. Non sono alla ricerca di ruoli: Tajani sta gestendo in modo ineccepibile Fi.

Poi cercherò di essere il primo presidente della Calabria che potrebbe candidarsi a ripetersi, perché non è mai successo prima. Ma questo si vedrà fra 3 anni". Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un forum all'ANSA.



