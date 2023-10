Occhiuto, no a spostamenti di risorse Pnrr da Sud a Nord

"La maggior parte di attività del Pnrr riguardano i Comuni e ci sono migliaia di stazioni appaltanti e amministrazioni in stato di dissesto ed è quindi difficile che possano conseguire risultati. Ha fatto bene il governo a porsi il problema di rimodulare il piano, queste rimodulazioni non devono però in qualche modo determinare uno spostamento di risorse dal Sud a Nord". Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un forum all'ANSA.

"La mia idea - ha aggiunto - è che laddove Comuni non riescano a realizzare i progetti previsti, quelle risorse debbano rimanere sullo stesso territorio. Noi in Calabria, a esempio, stiamo rifacendo tutti e tre gli aeroporti ed investendo su idrico e rifiuti".



