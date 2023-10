Occhiuto, per attuare legge Calderoli su Autonomia mancano fondi

"Se ci sono gli stessi bambini in una città del sud e in una città del nord occorrono le stesse risorse, lo dico semplificando. Ma non è mai stato così. La mia convinzione è che realizzare questa previsione ovvero garantire gli stessi diritti in tutto il territorio nazionale occorrono grandi risorse e probabilmente mancano le risorse per attuare la legge Calderoli". Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un forum all'ANSA ricordando che alcune previsioni parlano di 80/90 miliardi per attuare la legge.





