Israele: Occhiuto, ora rischi per energia e flussi migratori

"Temo che da qui a qualche mese ci renderemo conto degli effetti anche di carattere economico per il nostro Paese, perchè l'area del Medio Oriente è molto importante per noi, dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. Essere passati da una dipendenza nei confronti della Russia ad un'altra dipendenza, dall'Algeria, può creare qualche problema. Spero quindi che non ci sia un'escalation ma si riesca a recuperare equilibrio e stabilità in un'area molto importante". Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un forum all'ANSA.

"Io - ha ricordato Occhiuto - governo una regione che si affaccia sul Mediterraneo e che è interessata dai flussi migratori. La premier Meloni ha giustamente detto che bisogna intervenire con importati investimenti in questi Paesi ed ora temo che sarà più complicato intervenire e fare accordi bilaterali. Il conflitto sarà foriero di un periodo difficile per l'Europa e per le nostre regioni del Sud sul piano dei flussi migratori e dell'approvvigionamento energetico".



