Chiesa: Campobasso, Papa accoglie dimissioni Bregantini

Doppio annuncio di monsignor Giancarlo Bregantini. L'arcivescovo di Campobasso, in una intervista a Telemolise, ha comunicato che Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni, presentate per raggiunti limiti di età, e che la cattedrale del capoluogo, chiusa dal 2018, riaprirà a dicembre.

"I lavori stanno per essere ultimati - ha detto - e l'8 dicembre è la data indicata per la riapertura. I finanziamenti necessari sono stati dati e l'intento è quello di accogliere il mio successore in Cattedrale con la dignità che si deve, come è stato fatto per me".

Bregantini, che ha compiuto 75 anni nei giorni scorsi, dopo 15 anni trascorsi alla guida della Diocesi molisana si appresta dunque a lasciare visto che il Papa ha accolto le sue dimissioni: "Mi ha comunicato di reggere la Diocesi fino all'arrivo del nuovo presule", ha concluso.



