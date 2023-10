Sassate contro l'abitazione dell'ex, arrestato 19enne

Avrebbe scagliato dei sassi contro l'abitazione dell'ex fidanzata che circa un mese prima aveva interrotto la loro relazione. Un diciannovenne è stato arrestato in flagranza a Reggio Calabria dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori.

La donna, davanti a quanto stava accadendo, ha richiesto l'intervento degli agenti che hanno raggiunto l'abitazione della vittima e individuato il giovane ancora nelle immediate vicinanze. Il ragazzo era tenuto a distanza dal portone d'ingresso dello stabile da un parente della donna che impugnava un coltello seghettato da cucina. L'uomo, appena i poliziotti sono giunti sul posto, ha gettato il coltello a terra ma è stato comunque denunciato per minaccia aggravata. La vittima ha segnalato anche una serie di altri atti persecutori subiti nel corso degli ultimi anni da parte dell'ex.



