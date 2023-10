Motore della barca in avaria,soccorso diportista nel Catanzarese

Era a bordo di una piccola barca con il motore in avaria e rischiava di naufragare. Un diportista è stato soccorso nelle acque antistanti Caminia di Stalettì da un mezzo veloce della Guardia costiera dislocato nel porto di Catanzaro lido.

Ricevuta la segnalazione di pericolo, la Sala operativa della Capitaneria di porto di Crotone ha disposto un'operazione di soccorso della persona a bordo del natante che, nel tentativo di mettersi in sicurezza, aveva anche perso anche i remi. Avvicinatasi pericolosamente agli scogli della grotta di San Gregorio, la piccola imbarcazione rischiava pure di incagliarsi per i bassi fondali.

Il personale della Guardia costiera intervenuto, dopo avere intercettato la piccola unità da diporto e avere accertato le buone condizioni della persona a bordo, è riuscito a condurre il natante in sicurezza nei pressi della spiaggia di Stalettì.





