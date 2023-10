In casa 600 grammi di sostanze stupefacenti, arrestato ventenne

Nascondeva in casa più di 600 grammi di sostanze stupefacenti. Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con l'accusa di detenzione e produzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti, nell'ambito di alcuni servizi di controllo del territorio,hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del giovane, con l'ausilio della squadra cinofila composta dai cani antidroga Kent ed Hank, trovando più di 400 grammi di hascisc e più di 200 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente recuperata era stata in gran parte suddivisa in panetti di cellophane, pronti per la vendita. Nell'appartamento è stato trovato anche materiale per il confezionamento assieme ad una pianta di marijuana di circa 2 metri e denaro contante per circa 460 euro.



