Presentate le stagioni lirica e di prosa del teatro Rendano

Sono state presentate a Cosenza, in Comune, le stagioni lirica e di prosa del Teatro Rendano. "I cartelloni che sono stati allestiti - ha detto il sindaco, Franz Caruso - danno il segno della vitalità culturale che la città esprime. Abbiamo voluto dare un'impronta diversa ed il programma generale che è stato messo in piedi è frutto della volontà di lanciare un ulteriore messaggio, quello di una offerta culturale in linea con la tradizione e la storia della nostra città".

"I risultati arrivano - ha aggiunto Caruso - quando c'è il gioco di squadra e noi abbiamo potuto contare sulla collaborazione del settore Cultura del Comune, nelle persone del dirigente Giuseppe Bruno e della funzionaria Annarita Callari, e nella sinergia che siamo riusciti a stabilire con il maestro Francesco Perri, direttore del Conservatorio 'Giacomantonio' e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Brutia, e con il maestro Luigi Stillo, che anche quest'anno firma il progetto artistico operistico, mentre per la parte che riguarda la stagione di prosa ci siamo avvalsi del consolidato apporto della società 'L'Altro teatro', rappresentata da Pino Citrigno e Gianluigi Fabiano. Il livello degli spettacoli è molto alto e sono convinto che la città apprezzerà molto".

Il sindaco Caruso ha ricordato, inoltre, gli investimenti dell'Amministrazione in altre iniziative. "Agenda Urbana e CiS - ha detto - ci hanno consentito di intervenire anche sui presìdi culturali, come nel caso del recupero e restauro del teatro Rendano che conferirà, nella sua nuova veste, una cornice ancora più suggestiva agli spettacoli".

Caruso ha fatto anche un riferimento all'"Orchestra Sinfonica Brutia" che sarà utilizzata nelle stagioni lirica e musicale del Rendano e che il primo cittadino sente come una sua creatura essendo il Presidente dell'associazione da cui è scaturita.

"L'Orchestra - ha detto il sindaco - è il nostro gioiello. Mi ha molto emozionato apprendere della notevole partecipazione di giovani alle selezioni per l'Orchestra sinfonica Young. Si stanno gettando le basi, in sostanza, per fare diventare l'orchestra una compagine culturale professionale, con la valorizzazione dei nostri giovani talenti".



