Sbarra,'occupazione per rilancio qualitativo e quantitativo Sud'

"Siamo impegnati a sostenere la regione in una grande battaglia che faccia leva sul rilancio qualitativo e quantitativo del Mezzogiorno, attraverso l'occupazione. L'unica via è agire sui temi della crescita economica e dobbiamo trascinare al Sud e in Calabria nuove opportunità di impresa". A dirlo il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parlando a Cosenza, a margine della cerimonia di consegna del premio "Antonio Serra" che gli è stato assegnato dalla Camera di commercio.

"La centralità della persona - ha aggiunto - è fondamentale, con il lavoro ma anche con la formazione. Dobbiamo colmare la crisi di competenze e bisogna farlo investendo nella scuola e nella formazione, accompagnando la persona verso il mercato del lavoro. L'obiettivo è un nuovo patto sociale per la crescita, lo sviluppo e l'equità sociale, che si allontani dalle logiche della finanza speculativa e metta al centro la dignità del valore".

Sbarra ha ricevuto dalla Camera di commercio di Cosenza il Premio Eccellenze "Antonio Serra" intitolato al primo scrittore di economia politica in Italia, in quanto la sua attività in rappresentanza del mondo del lavoro "incarna appieno l'espressione dei valori promossi dal Premio". "Sono grato di questo riconoscimento" è stato il commento di Sbarra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA