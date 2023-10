Nuovo questore Cosenza, 'nessun arretramento contro criminalità'

"E' una provincia vasta che come realtà conosco ancora poco e sono in una fase di apprendimento, ma certamente le mie priorità saranno la prevenzione, il controllo del territorio e nessun arretramento nei riguardi di ogni forma di criminalità". Lo ha detto il neo-questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro incontrando la stampa a margine del suo insediamento.

"Sto avendo modo di scoprire una realtà positiva sul piano del volontariato e della cultura - ha aggiunto - e certamente mi riprometto di essere molto presente alle varie manifestazioni pubbliche perché sono convinto che il nostro ruolo non sia esclusivamente di repressione, voglio per abbattere le distanze e costruire un buon rapporto con i cittadini".

Cannizzaro subentra a Michele Maria Spina andato in pensione.

Il neo-questore, 59 anni, dirigente superiore della Polizia di Stato, è originario di Messina ed è in polizia dl 1989. Prima di arrivare a Cosenza era questore di Prato.

Nel corso della cerimonia è stato deposto un fascio di fiori ai piedi del monumento ai caduti della Polizia, posto all'ingresso della Questura. Cannizzaro ha poi incontrato la prefetta di Cosenza Vittoria Ciaramella.



