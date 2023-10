Sbanda con la moto e sbatte su muretto, morto centauro

Un incidente mortale si è consumato nella tarda serata di ieri a Catona, nella periferia nord di Reggio Calabria. A perdere la vita un 31enne, Salvatore Di Certo, originario di Taurianova. L'uomo era alla guida della sua moto sulla via Nazionale che collega il quartiere di Catona con Villa San Giovanni.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere su un muretto. Inutili i soccorsi.

Giunti sul luogo dell'incidente, infatti, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del centauro.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Reggio Calabria che, dopo aver avvertito il pm di turno, ha eseguito i rilievi e sta svolgendo ogni accertamento utile alla ricostruzione della dinamica. Stando ai primi dati, l'incidente sembrerebbe autonomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA