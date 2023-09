Bambino di 6 anni si allontana da casa, trovato dai carabinieri

Un bambino di sei anni si è allontanato da casa, eludendo il controllo della madre, ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. Il fatto risale a ieri mattina ed é accaduto a Polistena, in provincia di Reggio Calabria.

Il bambino, secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, ha aperto la porta di casa ed è uscito in strada senza che la madre, che é separata dal marito, si accorgesse di nulla. La telefonata fatta dalla donna al 112 ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della stazione di Polistena, che hanno attivato le ricerche del bambino individuandolo poco dopo a circa un chilometro dalla casa. Il bambino, nel momento in cui é stato trovato dai militari, era accasciato a terra ed in evidente stato di agitazione.

Avvertiti dai carabinieri, i genitori sono giunti poco dopo sul posto, prendendo in consegna il bambino, le condizioni del quale sono buone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA