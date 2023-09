Alla Stretto di Messina aggiornamento del progetto definitivo

"In linea con i tempi, il contraente Eurolink ha consegnato alla società Stretto di Messina la documentazione sull'aggiornamento del progetto definitivo del ponte e delle opere di collegamento stradale e ferroviario. La relazione del progettista illustra dettagliatamente le modifiche e gli aggiornamenti progettuali, da svilupparsi nel progetto esecutivo, per tener conto delle nuove normative tecniche per le costruzioni e delle conseguenti modifiche della modellazione geologica e della caratterizzazione geotecnica, dei necessari adeguamenti alle norme in materia di sicurezza". "Un passaggio fondamentale", commenta l'ad Pietro Ciucci.

"Abbiamo firmato l'altro giorno con la Stretto di Messina spa l'atto prodromico, l'atto che rinnova le pattuizioni industriali e siamo pronti a stipulare il contratto una volta che le operazioni sono fatte. Con la consegna di oggi si conclude l'iter di tutti quei processi che erano stati previsti dal decreto che ha ripristinato il ponte di Messina", ha detto l'ad di Webuild, Pietro Salini.



