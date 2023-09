Policlinico Catanzaro, inaugurata nuova risonanza magnetica

"La Calabria ha sempre avuto importanti risorse per le attrezzature come quella che oggi si inaugura. Purtroppo non le ha mai spese tempestivamente. Noi da un anno e mezzo a questa parte abbiamo accelerato tutte le procedure per dotare i nostri ospedali delle strumentazioni più utili e per i professionisti che devono lavorare e soprattutto per i pazienti calabresi che meritano una sanità migliore".

Lo ha detto il presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti in occasione dell'inaugurazione della nuova risonanza magnetica in dotazione al reparto di Radiologia del policlinico "Renato Dulbecco" di Catanzaro.

Il nuovo macchinario di ultima generazione rappresenta, secondo il management dell'Azienda, un primo passo del rinnovamento tecnologico che incrementa e potenzia l'Area radiologica della struttura ospedaliera e universitaria. Alla cerimonia del taglio del nastro oltre al presidente Occhiuto, il commissario straordinario Vincenzo La Regina, il direttore di Neuroradiologia Umberto Sabatini e i medici del reparto.

"Complimenti al management dell'Azienda Dulbecco - ha aggiunto Occhiuto - al commissario straordinario La Regina che ha messo in atto tutti gli adempimenti legislativi per ottenere questo risultato. Non è un risultato che va celebrato perché ogni volta che facciamo qualcosa di buono in sanità non dobbiamo avere l'atteggiamento di chi deve dirsi soddisfatto della circostanza che forse, anzi sicuramente, si sta facendo molto di più che in passato, ma deve avere l'atteggiamento di chi sa che quello che si fa è ancora troppo poco rispetto a quello che bisogna ancora fare".



