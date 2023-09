Nascondeva dosi di cocaina sotto il sedile dell'auto, arrestato

Nascondeva dosi di cocaina sotto il sedile dell'auto e in casa aveva anche altra droga. Un ventiduenne è stato arrestato a Cosenza dagli agenti della Squadra volanti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti nelle ore notturne in centro città, hanno fermato la vettura con a bordo il giovane trovando la droga e una ingente somma di denaro. A seguito di una perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 15 grammi di cocaina assieme ad hascisc e due barattoli con circa altri 35 grammi di marjuana essiccata. Trovato anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.



