A Corigliano Rossano 5 giorni di festeggiamenti per San Nilo

San Nilo di Rossano è uno dei Santi italogreci più rappresentativi e racchiude le caratteristiche significative del monachesimo bizantino, fra spiritualità e attività della pratica quotidiana. Figura emblematica di un mondo in cui le distinzioni culturali ed etniche non costituivano motivo di diffidenza e di contrasto, ma erano percepite come arricchimento reciproco e fonte di rassicurazione in una realtà dominata dalle incertezze e dall'instabilità.

La figura di San Nilo sarà onorata in occasione della festa in programma dal 23 al 27 settembre, Il programma della manifestazione è stato realizzato nell'intento di valorizzare un evento significativo e simbolico per la Chiesa, ma anche per la comunità intera nell'ottica di avviare un nuovo e virtuoso percorso di riscoperta e valorizzazione di un Santo, che con la sua vita ha seminato la Parola di Dio nei cuori degli uomini e portato il nome della sua terra nel mondo. Cinque giorni di festeggiamenti civili in cui la parte religiosa sarà curata dell'Arcidiocesi. Si partirà sabato 23 settembre, in piazza Steri, con lo spettacolo, a cura della compagnia Codex 8&9, "Dolci note". Lo spettacolo, con la direzione artistica di Giampiero Garofalo, é dedicato alla scoperta di giovani talenti locali, con esibizioni di musica, danza, teatro. Nel giorno del santo, martedì 26 settembre, sacro e civile si incontreranno nella cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte del sindaco, Flavio Stasi, al simulacro ligneo di San Nilo in piazza Steri al termine della Messa Solenne - con inizio alle ore 18 - e della successiva processione. Alle 20.30, sulla scalinata di piazza Toscano Mandatoriccio, è in programma lo spettacolo "San Nilo, un basiliano in cammino" a cura della compagnia teatrale-musicale "Artisti cilentani sssociati". Una rievocazione storica sulla vita e il periodo storico in cui visse di San Nilo da Rossano, fondatore del monastero esarchico di Santa Maria di Grottaferrata che nel 940 vestì l'abito monacale a San Nazario, frazione di San Mauro La Bruca nel Cilento.

A chiudere la cinque giorni, mercoledì 27, dalle 17, nella Sala rossa di palazzo San Bernardino, si terrà il convegno "Il tempo di Nilo".



