Aveva 1,5 chili di marijuana nello scantinato, arrestato

I carabinieri della Stazione di Archi, a Reggio Calabria, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno arrestato un 31enne reggino trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di marijuana.

I militari, con il supporto dei cinofili della Compagnia pronto impiego della Guardia di finanza, hanno condotto l'operazione nel cuore del quartiere Archi sorprendendo l'uomo in possesso della droga riposta all'interno di uno scantinato, in parte già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato illegale reggino.

L'uomo è stato arrestato e al termine del giudizio di convalida è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA