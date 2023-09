Concorsi e rassegne, a Castrovillari i-Fest International film

E' giunto alle giornate finali l'edizione 2023 di i-fest International Film Festival, evento ideato dall'attore castrovillarese Giuseppe Panebianco e dalla communication manager palermitana Glauce Valdini, che, iniziato il 7 settembre, si concluderà domenica 17. Quest'anno il festival sta celebrando i 60 anni della storica pellicola di Luchino Visconti "Il Gattopardo" attraverso un omaggio a Claudia Cardinale, protagonista del manifesto ufficiale 2023.

Il programma presenta 6 concorsi internazionali, 7 rassegne fuori concorso, oltre 120 proiezioni, una attività didattica dedicata ai giovani con oltre 10 appuntamenti tra masterclass e workshop, 4 aree speciali, circa 20 ospiti nazionali ed internazionali, presentazione di libri, 4 Mostre (di cui 2 in anteprima) e numerose attività collaterali alla scoperta di un territorio straordinario.

Da oggi a sabato 16, i-fest, oltre agli eventi diurni, vivrà una serie di eventi serali nel Castello Aragonese. Stasera saranno protagonisti Maria Grazia Cucinotta, il regista Massimiliano Bruno e Milcho Manchevski. Venerdì 15 si svolgerà la seconda edizione del Premio internazionale "Calabria del Cuore", organizzato in collaborazione con l'associazione Gli Amici del Cuore di Castrovillari con la direzione scientifica di Giovanni Bisignani che vedrà la consegna di una creazione esclusiva dell'orafo calabrese Gerardo Sacco a personaggi del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo, ma anche dello sport, del giornalismo, della medicina e della ricerca.

Riceveranno il premio il regista e sceneggiatore belga Fabrice Du Welz, Nello Salza, la tromba del cinema italiano, il giornalista e direttore Day Time Rai 1,2,3 Angelo Mellone, l'attrice Luca Francesca Cardinale, Marcello Foti, direttore generale del centro Cesam e Giovanni Scambia, ginecologo di fama internazionale. Sabato 16, invece, sempre al Castello Aragonese, oltre ad essere premiati tutti i vincitori del contest, interverranno la regista britannica Joséphine Darcy Hopkins, la regista e sceneggiatrice rumena Cristina Jacob, Franco Nero e Cuba Gooding Jr., vincitore nel 2006 del Premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Jerry Maguire".





