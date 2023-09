Commedia interpretata da giornalisti, incasso in beneficenza

Una commedia interpretata da giornalisti crotonesi e che ha come argomento proprio il giornalismo. Con l'aggiunta dello scopo di beneficenza dell'iniziativa. É quella andata in scena in due serate, con sold out in entrambe, nella villa comunale di Crotone.

Le due rappresentazioni hanno consentito di raccogliere 8.790 euro, che sono stati consegnati al presidente dell'associazione "Volontari di Strada", Aldo Pirillo. "Grazie alla donazione - ha detto Pirillo - abbiamo potuto prenotare un nuovo camper. Il nuovo mezzo ci permetterà di continuare il progetto a favore dei più deboli. Considerato che a darci il supporto è stato un gruppo di giornalisti della città posso dire che quella che é stata scritta è una pagina importante per la solidarietà a Crotone".

L'associazione beneficiaria della donazione gestisce, in particolare, il progetto 'Camper On the road' grazie al quale da oltre 20 anni distribuisce, ogni sera, pasti caldi a senzatetto, migranti e famiglie in difficoltà economica. Titolo della commedia che é stata rappresentata é "E' morto il giornalismo, viva i giornalisti". La commedia é stata scritta da Giacinto Carvelli, redattore del Quotidiano del Sud, con la regia di Rodolfo Calaminici. Venti i giornalisti che hanno partecipato all'iniziativa e che si sono messi in gioco, oltre che per solidarietà, per raccontare la condizione in cui svolgono la loro attività professionale. La commedia è ambientata al funerale di un giornalista alla cui salma fanno visita vari colleghi e personaggi più o meno strampalati. Il tutto per ironizzare sul mondo del giornalismo, denunciandone i difetti ed i limiti ma anche difendendolo dall'attacco di social e fake news.

"Con il nostro impegno, da marzo ad oggi - ha detto Giacinto Carvelli - abbiamo voluto lasciare un segno concreto sul territorio. Un impegno che vogliamo proseguire. La prossima iniziativa sarà incentrata su un'altra tematica importante, proseguendo l'attenzione per il territorio".



