Tentato furto in appartamento, arrestato un ventiquattrenne

Un ventiquattrenne originario della Guinea è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con l'accusa di tentato furto.

In seguito ad una chiamata giunta alla Sala operativa della Questura, con la quale veniva segnalato il tentativo, da parte di tre soggetti, di forzare le persiane esterne di un appartamento al primo piano di una palazzina, i poliziotti si sono recati sul posto e hanno notato i tre che, servendosi di una scala telescopica, stavano tentando di entrare nell'appartamento, momentaneamente deserto, perché i proprietari sono in vacanza all'estero.

Il giovane, con il volto coperto, è stato sorpreso vicino alla scala e, dopo un breve tentativo di fuga, è stato bloccato.

Gli altri due complici, ancora non identificati, sono riusciti a darsi alla fuga dileguandosi a bordo di un'autovettura.

Il ventiquattrenne, inoltre, nel tentativo di scavalcare una recinzione per sottrarsi ai poliziotti ha danneggiato un'auto parcheggiata sulla strada ed è stato trovato in possesso di una patente e di carte postali relativi ad un precedente furto. A suo carico è scattata, per questo, anche una denuncia in stato di libertà per ricettazione e danneggiamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA